«Хотят воплотить в жизнь дурные замыслы те, кто взял в кредит миллионы, но не прошел на выборах», — Медер Алиев

Шумят и говорят об украденных голосах кандидаты, которые в жизни не набрали более 10 голосов, завели кыргызов в нынешнее состояние, находясь в политике 30 лет, давно утратили доверие народа.
— Слышишь это и удивляешься…
Многие кандидаты в депутаты оставили под залог свои дома, машины, продали, брали в кредит миллионы, но не прошли, а сейчас слегли в больницу. Не смешно, а грустно. Некоторые из них намерены добиться отмены результатов выборов.
Кандидаты проиграли в одном регионе потому, что голоса избирателей кыргызского происхождения были раздроблены между несколькими кандидатами, а винить в этом кандидаты решили представителей других национальностей, проживающих в этом регионе, говорят: «Мы вам покажем». Если вы проиграли на выборах, то виноват другой этнос?
Шумят и говорят об украденных голосах кандидаты, которые в жизни не набрали более 10 голосов, завели кыргызов в нынешнее состояние, находясь в политике 30 лет, давно утратили доверие народа.
Такова предвыборная чертовщина. Выборы превращают людей в животных.
Подождем, давайте не паниковать, пускай завершится ручной подсчет, надо привлечь к этому процессу все стороны. Все должно быть в рамках закона.
Уважаемые избиратели, преклоняюсь перед вами, вы меня поддержали, хотя денег у меня нет. Даст Бог, оправдаю доверие. Голос каждого из вас для меня дар, буду бороться за каждого, ценить. Особенно меня впечатлила женщина по имени Бактыгуль, которая позвонила сообщить о том, что едет в холодную погоду в другой регион из Бишкека, чтобы за меня проголосовать. Постараемся, чтобы отданные вами голоса не пропали. Все должно быть в рамках закона.
Медер Алиев, кандидат в Жогорку Кенеш от политической партии «Ишеним»
Источник: Медиа центр
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