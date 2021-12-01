Тазабек Икрамов: В целом выборы прошли честно

Депутат отметил, что зафиксированным фактам подкупа и нарушений закона нужно дать правовую оценку

Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов заявил, что выборы прошли честно. Об этом он заявил на сегодняшнем заседании.

Нардеп отметил, что зафиксированным фактам подкупа и нарушений закона нужно дать правовую оценку.

— Хочу поблагодарить своих избирателей, - сказал он. — В целом выборы прошли честно. Однако были подкупы и множественные нарушения закона, которым нужно дать правовую оценку. Несмотря на предложенные деньги и давление, народ выбрал своих кандидатов.

Отметим, по предварительным итогам выборов кандидат в депутаты от Сузакского избирательного округа № 13 Тазабек Икрамов набрал 11 646 голосов (31,39%).

Источник: Вести