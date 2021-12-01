Тазабек Икрамов: В целом выборы прошли честно

Депутат отметил, что зафиксированным фактам подкупа и нарушений закона нужно дать правовую оценку
Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов заявил, что выборы прошли честно. Об этом он заявил на сегодняшнем заседании.
Нардеп отметил, что зафиксированным фактам подкупа и нарушений закона нужно дать правовую оценку.
— Хочу поблагодарить своих избирателей, - сказал он. — В целом выборы прошли честно. Однако были подкупы и множественные нарушения закона, которым нужно дать правовую оценку. Несмотря на предложенные деньги и давление, народ выбрал своих кандидатов.
Отметим, по предварительным итогам выборов кандидат в депутаты от Сузакского избирательного округа № 13 Тазабек Икрамов набрал 11 646 голосов (31,39%).
Источник: Вести
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!