Парламент рассмотрит вопрос привлечения к ответственности трех депутатов

Эти депутаты были задержаны по подозрению в коррупции по «делу Кумтора».
1 декабря на пленарном заседании Жогорку Кенеш рассмотрит вопрос создания депутатской комиссии для привлечения к уголовной ответственности депутатов Асылбека Жээнбекова, Торобая Зулпукарова и Бакытбека Жетигенова. Как пишет официальный сайт парламента, соответствующее представление внес генпрокурор Курманкул Зулушев.
Жогорку Кенеш должен был собраться на внеочередное заседание 26 ноября для рассмотрения вопроса создания депутатской комиссии для лишения неприкосновенности находящихся под стражей Жээнбекова и Зулпукарова. Но тогда не удалось собрать кворум.
Эти депутаты были задержаны по подозрению в коррупции по «делу Кумтора». 25 ноября Первомайский районный суд продлил срок содержания под стражей до 30 января.
А Бакытбек Жетигенов был задержан по подозрению в подготовке к насильственному захвату власти. 27 ноября по решению Первомайского районного суда Бишкека он взят под стражу до 26 января.
Источник: Азаттык уналгысы
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