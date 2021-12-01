Путин: Основной закон позволяет мне баллотироваться на следующий срок

Согласно Основному закону России, я имею право баллотироваться на следующий срок.

Соответствующее заявление Владимира Путина с инвестиционного форума «Россия зовет» передает информационное агентство «РИА Новости».

По мнению главы государства России Владимира Путина, самое наличие у него конституционного права участвовать в выборах после 2024 года стабилизирует внутриполитическую обстановку.

«Согласно Основному закону, я имею право быть кандидатом в следующем созыве. Пойду я на выборы или нет – пока не решил», — сказал Путин.

В то же время он добавил, что никому не известно, что будет после 2024 года.

30 ноября инвестиционный банк «ВТБ Капитал» провел XIII ежегодный инвестиционный форум «Россия зовет», на котором в онлайн-режиме участвовал Владимир Путин.

Источник: Марал радиосу