Путин: Основной закон позволяет мне баллотироваться на следующий срок

Согласно Основному закону России, я имею право баллотироваться на следующий срок.
Соответствующее заявление Владимира Путина с инвестиционного форума «Россия зовет» передает информационное агентство «РИА Новости».
По мнению главы государства России Владимира Путина, самое наличие у него конституционного права участвовать в выборах после 2024 года стабилизирует внутриполитическую обстановку.
«Согласно Основному закону, я имею право быть кандидатом в следующем созыве. Пойду я на выборы или нет – пока не решил», — сказал Путин.
В то же время он добавил, что никому не известно, что будет после 2024 года.
30 ноября инвестиционный банк «ВТБ Капитал» провел XIII ежегодный инвестиционный форум «Россия зовет», на котором в онлайн-режиме участвовал Владимир Путин.
Источник: Марал радиосу
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