Аркадий Дубнов о ситуации в Кыргызстане: Митинги оппозиции не будут настолько боевыми

Известный российский политолог Аркадий Дубнов прокомментировал прошедшие в Кыргызстане парламентские выборы.

Вечером 29 ноября он опубликовал пост на своей странице в Facebook, где в ироничной форме написал, что "жизнь у кыргызов кипит".

"Люблю кыргызов, жизнь у них кипит, движуха везде, народ из ничего практически создает радость политического бытия.

Вот вчера в Кыргызстане состоялись парламентские выборы. Год назад такие же выборы, точнее, недовольство их итогами привело к очередному госперевороту. К власти пришел неординарный харизматик - непосредственно из тюремной камеры.

Полмира рукоплескало кыргызам, полмира презрительно сказало "фи".

Тем не менее харизматику, скорее, поверили, а он делал все, чтобы оправдать доверие. Во всяком случае кыргызов… Быстро переверстал Конституцию под себя и честно заявил: теперь я отвечаю за все, парламент мы, конечно, оставим, но полномочия ему мы с вами урежем, иначе не будет у нас порядка, нардепы только горлопанить умеют…

Понятно, что кыргызы вчера голосовали в такой ситуации как-то лениво, неинтересно же, лишь каждый третий гражданский долг отдал.

Но дальше стало весело. Не-не, на улицу народ не вышел, коней не оседлал, устали кыргызы от хаоса…

А оттого они повеселели, что их ЦИК вывесил на сайте предварительные итоги голосования по партийным спискам, согласно которым количество голосов, отданных за 21 партию(!), составило больше 150 процентов(!!).

Секретарь Совбеза Кыргызстана тут же нашелся и обвинил во всем хакерские атаки из 20 стран, обрушившиеся на бедный ЦИК.

Вице-премьер его опроверг: это была просто техническая ошибка. Ответственность за нее взяла на себя отважная глава ЦИК, вышла сегодня к протестующим из числа проигравших и громко извинилась(!!!).

Но и это еще не все.

Пронырливые журналисты сумели сфотографировать бюллетень, брошенный в прозрачную урну президентом-харизматиком, и обнаружили, что он проголосовал за сидящего в СИЗО оппозиционного экс-депутата, баллотировавшегося в одном из столичных округов. Президент тут же ответил в своем Facebook, что сделал это сознательно в поддержку его права участвовать в выборах, ведь суда над ним еще не было.

И "мне его жаль", сказал президент, я тоже в 2017-м сидел в тюрьме и подавал заявку на участие в президентских выборах, но бывший тогда президентом Атамбаев отказал ему в этом.

"У меня возникла мысль, что если он выиграет на выборах, то его выпустят на свободу"(!!!!), - сказал нынешний кыргызский президент-харизматик…

Люблю кыргызов", - написал политолог.

Помимо этого, Аркадий Дубнов дал комментарий телеканалу RTVI, в котором рассказал, что сценарий с проведением новых выборов в Кыргызстане такой же реалистичный, как и признание выборов. Он считает, что страна, "научившая мир регулярным переворотам и революциям, может удивить".

"Тем не менее Садыр Жапаров излучает некоторую уверенность. Я полагаю, сам он лично вряд ли был заинтересован в фальсификациях. Система вертикали власти не отрегулирована в Кыргызстане. Я думаю, на местах партии очень настойчиво пытались повлиять в свою выгоду на результаты. Слишком много партий, слишком интенсивно они борются за власть, и чем больше эта борьба, тем меньше смысла в этой борьбе. Потому что партии сменяются каждые несколько лет, а стабильность не утверждается", - считает эксперт.

Дубнов также не отрицает, что партии, не согласные с итогами выборов, могут выйти на митинг на площади. Однако эксперт сомневается, что "они будут настолько боевыми".

"Все-таки на этот раз обойдется, и эти выборы будут признаны. Подготовка к выборам действительно была свободной, была соревновательная атмосфера.

Слишком много партий, невозможно на такую маленькую страну, чтобы в выборах участвовала 21 партия, никто их не различает. Я не думаю, что победят оппозиционные партии. Ну, это Кыргызстан", - добавил он.

Источник - "Кактус.медиа"