Эрулан Кокулов: Это были самые честные выборы на моей памяти

При этом кандидат в депутаты раскритиковал ЦИК за технический сбой сайта

Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Ынтымак», автор программы «Несахар» Эрулан Кокулов прокомментировал редакции Vesti.kg предварительные итоги парламентских выборов.

По его словам, 28 ноября прошли самые честные выборы, поскольку не было массового подкупа избирателей.

- На прошедших выборах не было массового подкупа голосов, как на прошлых,- полагает Кокулов. - Со мной связывались люди из народа и подтвердили это. Всего лишь несколько сообщений об этом было, но гораздо спокойнее, чем в октябре 2020 года. Считаю, что это были самые честные выборы на моей памяти.

При этом Кокулов считает, что Центризбирком подорвал доверие граждан, допустив сбой на сайте.

- Конечно, ЦИК не должен был устраивать то, из-за чего поступает много недовольств по выборам,- продолжил блогер. - Мы, граждане, доверяем свои голоса им, а они допустили такую ошибку. Когда я посмотрел на цифры после сбоя, то данные уже была другие. При таких цифрах должно было проголосовать два миллиона человек.

Кроме того, он отметил, что набрал около 19 тысяч голосов — больше, чем спикер ЖК Талант Мамытов.

Напомним, в день парламентских выборов, 28 ноября, кыргызстанцы не могли зайти на сайт ЦИК. Позже портал все же заработал, тем не менее это вызвало множество возмущений среди граждан. Члены «Ата Мекен», «Улуттар Биримдиги» и нескольких других политобъединений заявили, что их голоса после восстановления сайта сократились на десятки тысяч голосов.

В свою очередь глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова заверила, что сбоя в их системе не было.

«Вы наблюдали в системе две таблицы. Основная таблица внутри - туда поступает информация с избирательных участков. Для удобства визуализации мы создали еще одну упрощенную таблицу снаружи. Вот в этой таблице позиция «7» на короткое время слилась с позицией «7А». Во внешней таблице формула отображалась немного некорректно. Но внешняя таблица – не часть системы. Она размещена лишь для того, чтобы отображать систему в более удобном формате. Это не наносит никакого вреда», - попыталась объяснить председатель ЦИК.

Однако на следующий день Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов заявил, что сайт ЦИК был подвергнут хакерским атакам из 20 стран мира. Он подчеркнул, что что благодаря хорошей защите сервер не пострадал.

Между тем многие партии и кандидаты в депутаты ЖК не согласны с предварительными итогами выборов и требуют отправить в отставку кабмин и членов ЦИК.

Эльдос Казыбеков

Источник - VESTI.KG