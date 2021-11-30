Садыр Жапаров: Фальсификации со стороны ЦИК не было и не будет. Была небрежность специалиста ЦИК

Президент Садыр Жапаров сделал обращение относительно результатов выборов депутатов Жогорку Кенеша.

Жапаров провел совещание с участием заместителя председателя Совета безопасности Таалатбека Масадыкова, секретаря Совбеза Марата Иманкулова, главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой, министра иностранных дел Руслана Казакбаева, министра цифрового развития Дастана Догоева и других.

Текст обращения президента:

«Уважаемые лидеры партий, участвовавших в выборах.

Выборы в парламент проходили в хорошем русле, но неожиданно ЦИК допустил небольшую ошибку, что вызвало недоверие среди партий, особенно со стороны проигравших.

Мы еще раз проверили, что ошибка, допущенная специалистами ЦИК, не имеет отношения к серверу.

Результаты, предоставленные сервером, не имеют ничего общего с ошибкой специалиста ЦИК.

Окончательный результат будет определен после ручного подсчета.

Примите активное участие в этом процессе. После подсчета бюллетени сохранят в архиве. Каждый желающий сможет в любое время подсчитать результаты на любом участке.

Отдельным нашим видным согражданам, которые говорят, что верят в Бога и придерживаются духовных ценностей, но в то же время оскорбляют меня, вплоть до моего покойного отца нецензурными словами, хотел бы сказать:

Уважаемые сограждане!

Я тоже верю в Бога. Да, мой отец всю жизнь следовал по Божьему пути. Он наставлял меня справедливости, следованию правильному пути, молитвам, а чтению Корана обучал с 8-го класса. Да благословит его Аллах и приветствует в раю. Оставьте его в покое.

Власть не вмешивалась ни в избирательный процесс, ни в работу ЦИК.

Мы выдвинули только два требования: быть справедливыми и соблюдать закон; фальсификации голосования со стороны ЦИК не было и не будет. Да, имело место небрежность специалиста ЦИК. Но это никак не повлияло на результаты голосования.

Мы привлечем виновных к ответственности.

Государственный комитет национальной безопасности начал проверку: не имеет ли специалист ЦИК, допустивший ошибку, отношения к некоторым лицам? Не договорился ли он заранее с некоторыми силами, чтобы таким образом дать повод для протеста?

О результатах ГКНБ объявят сами».

На сайте «Информационной избирательной системы» ЦИК после завершения голосования на парламентских выборах [после 20:00] были сбои.

Сумма первых данных по единому округу была больше 100%. Позже данные исчезли и сайт не отображал информацию. Еще через некоторое время сайт обновился, но уже с другими данными. ЦИК 30 ноября объяснил причины ошибки в информационной избирательной системе.

Источник - АКИпресс