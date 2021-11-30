Садыр Жапаров: Фальсификации со стороны ЦИК не было и не будет. Была небрежность специалиста ЦИК

Президент Садыр Жапаров сделал обращение относительно результатов выборов депутатов Жогорку Кенеша.
Жапаров провел совещание с участием заместителя председателя Совета безопасности Таалатбека Масадыкова, секретаря Совбеза Марата Иманкулова, главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой, министра иностранных дел Руслана Казакбаева, министра цифрового развития Дастана Догоева и других.
Текст обращения президента:
«Уважаемые лидеры партий, участвовавших в выборах.
Выборы в парламент проходили в хорошем русле, но неожиданно ЦИК допустил небольшую ошибку, что вызвало недоверие среди партий, особенно со стороны проигравших.
Мы еще раз проверили, что ошибка, допущенная специалистами ЦИК, не имеет отношения к серверу.
Результаты, предоставленные сервером, не имеют ничего общего с ошибкой специалиста ЦИК.
Окончательный результат будет определен после ручного подсчета.
Примите активное участие в этом процессе. После подсчета бюллетени сохранят в архиве. Каждый желающий сможет в любое время подсчитать результаты на любом участке.
Отдельным нашим видным согражданам, которые говорят, что верят в Бога и придерживаются духовных ценностей, но в то же время оскорбляют меня, вплоть до моего покойного отца нецензурными словами, хотел бы сказать:
Уважаемые сограждане!
Я тоже верю в Бога. Да, мой отец всю жизнь следовал по Божьему пути. Он наставлял меня справедливости, следованию правильному пути, молитвам, а чтению Корана обучал с 8-го класса. Да благословит его Аллах и приветствует в раю. Оставьте его в покое.
Власть не вмешивалась ни в избирательный процесс, ни в работу ЦИК.
Мы выдвинули только два требования: быть справедливыми и соблюдать закон; фальсификации голосования со стороны ЦИК не было и не будет. Да, имело место небрежность специалиста ЦИК. Но это никак не повлияло на результаты голосования.
Мы привлечем виновных к ответственности.
Государственный комитет национальной безопасности начал проверку: не имеет ли специалист ЦИК, допустивший ошибку, отношения к некоторым лицам? Не договорился ли он заранее с некоторыми силами, чтобы таким образом дать повод для протеста?
О результатах ГКНБ объявят сами».
На сайте «Информационной избирательной системы» ЦИК после завершения голосования на парламентских выборах [после 20:00] были сбои.
Сумма первых данных по единому округу была больше 100%. Позже данные исчезли и сайт не отображал информацию. Еще через некоторое время сайт обновился, но уже с другими данными. ЦИК 30 ноября объяснил причины ошибки в информационной избирательной системе.
Источник - АКИпресс
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