Марат Иманкулов: Технические неполадки сайта ЦИК никак не влияли на итоги выборов

Наделавшие много шума технические неполадки сайта ЦИК никак не влияли на подсчет голосов. Об этом в интервью «Ала-Тоо 24» заявил Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов.

По его словам, была четкая задача от президента Садыра Жапарова контролировать весь выборный процесс с целью недопущения каких-либо нарушений как со стороны Центризбиркома, так и участвующих политических сил.

«В этой связи накануне ближе к 20.00 мы с Талатом Масадыковым (заместитель председателя Совбеза) прибыли в ЦИК, чтобы полностью отслеживать работу центра. Для более прочной безопасности работы серверов Центризбиркома мы усилили охрану вокруг них, чтобы никто не смог туда попасть. В этот момент к нам подошла председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова и сообщила, что идут хакерские атаки на серверы. Но при первом осмотре никаких неполадок в работе онлайн мониторов не было. Шайлдабекова отметила, что серверы защищены трехуровневой защитой и взломать их непросто. А касаясь того самого «сбоя», то это произошло по причине технических неполадок при размещении информации с серверов на экраны. Произошедшие неполадки отразились на работе сайта Центризбиркома, но они быстро восстановили его работу. Ответственно могу заявить, что эти технические неполадки никакого отношения к итогам выборов не имеют», - сказал он.

Продолжая, Иманкулов отметил, что электронные итоги выборов являются лишь предварительными итогами.

«Второй важный момент в данной ситуации – это то, что онлайн показатели ЦИКа являются лишь предварительными. Техника есть техника, и возложить на нее всю ответственность за итоги выборов невозможно. Официальными итогами считается ручной подсчет голосов. Но я могу уверенно заявить, что предварительные электронные результаты не намного будут отличаться от ручного подсчета. Еще раз повторюсь, никто не вмешивался в работу серверов. Все подсчеты велись прозрачно, поэтому при ручном подсчете разница будет мизерной», - заключил секретарь Совбеза.

Отметим, что после выборов на сайте ЦИК, где публикуются предварительные итоги голосования, произошли неполадки. После того как все было исправлено, изменились цифры. Как пояснила глава ЦИК, ошибка на сайте произошла из-за некорректной работы формулы, которая сразу же была исправлена.

Источник - КАБАР