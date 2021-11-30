Секретарь Совбеза: Честные и прозрачные выборы были главным приоритетом

М.Иманкулов: "Садыр Жапаров исключил все возможные грязные технологии на прошедших выборах"
Перед началом выборного процесса президент Садыр Жапаров поставил четкую задачу перед всеми госорганами провести выборы прозрачно, также он просил соблюдать законы всем политическим силам участвующих на выборах. Такое заявление сделал Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов в интервью «Ала-Тоо 24».
По его словам, президент выразил политическую волю и в целях установления справедливости и порядка в стране обещал провести честные выборы.
«Как известно все тяжелые политические потрясения в Кыргызстане происходили в результате нечестных выборов, в конечном итоге народ просто устал ото лжи и обмана. До этого все выборы проходили непрозрачно с применением самых грязных технологий. Все это обернулось для страны тяжелыми революционными последствиями. В конечном итоге, нечестные выборы превратились в угрозу национальной безопасности. Понимая это, президент Садыр Жапаров исключил все возможные грязные технологии на прошедших выборах. Это позволило провести честные и прозрачные выборы, что признали все иностранные наблюдатели», - сказал он.
По мнению Марата Иманкулова, итоги выборов – это волеизъявление народа Кыргызстана.
Источник - "Кабар"
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