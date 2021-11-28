Предварительные данные на 20:40 по единому округу: лидируют «Ата-Журт Кыргызстан», «Ишеним» и «Ынтымак»

Предварительные данные результатов выборов в Жогорку Кенеш по единому округу на 20:40. Поступили данные с 1787 АСУ из 2494.

Предварительные данные результатов выборов в Жогорку Кенеш по единому округу на 20:40. Поступили данные с 1787 АСУ из 2494.



Количество голосов



%

№1 «АТА-МЕКЕН»

57 357 6.22%

№2 «БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН»

108 156 11.73%

№3 «АЛЬЯНС»

139 335 15.11%

№4 «ЛЕГАЛАЙЗ»

8 778 0.95%

№5 «ЫЙМАН НУРУ»

97 204 10.54%

№6 «КҮЧТҮҮ РЕГИОН»

9 439 1.02%

№7 «БАГЫТ»

15 645 1.70%

№8 «ЫНТЫМАК»

190 948 20.70%

№9 «ИШЕНИМ»

233 364 25.30%

№10 «АЗАТТЫК»

69 486 7.53%

№11 «МЕКЕНЧИЛ ЭЛ»

23 883 2.59%

№12 «КЫРГЫЗСТАН ЖАШЫЛДАР ПАРТИЯСЫ»

6 116 0.66%

№13 «ЖАШАСЫН КЫРГЫЗСТАН»

6 089 0.66%

№14 «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТТАР»

52 928 5.74%

№15 «АРУУЗАТ-ЭЛ КУТУ»

6 945 0.75%

№16 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЕДИНЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА»

16 799 1.82%

№17 «УЛУТТАР БИРИМДИГИ»

41 432 4.49%

№18 «ЭЛ ҮМҮТҮ»

79 104 8.58%

№19 «ОРДО»

7 317 0.79%

№20 «УЛУУ-ЖУРТ»

11 311 1.23%

№21 «АТА-ЖУРТ КЫРГЫЗСТАН»

286 150 31.03%

№22 БААРЫНА КАРШЫ

20 472 2.22%

АКИpress

