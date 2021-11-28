Предварительные данные на 20:40 по единому округу: лидируют «Ата-Журт Кыргызстан», «Ишеним» и «Ынтымак»

Предварительные данные результатов выборов в Жогорку Кенеш по единому округу на 20:40. Поступили данные с 1787 АСУ из 2494.
Предварительные данные результатов выборов в Жогорку Кенеш по единому округу на 20:40. Поступили данные с 1787 АСУ из 2494.
Количество голосов
%
№1 «АТА-МЕКЕН»
57 357 6.22%
№2 «БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН»
108 156 11.73%
№3 «АЛЬЯНС»
139 335 15.11%
№4 «ЛЕГАЛАЙЗ»
8 778 0.95%
№5 «ЫЙМАН НУРУ»
97 204 10.54%
№6 «КҮЧТҮҮ РЕГИОН»
9 439 1.02%
№7 «БАГЫТ»
15 645 1.70%
№8 «ЫНТЫМАК»
190 948 20.70%
№9 «ИШЕНИМ»
233 364 25.30%
№10 «АЗАТТЫК»
69 486 7.53%
№11 «МЕКЕНЧИЛ ЭЛ»
23 883 2.59%
№12 «КЫРГЫЗСТАН ЖАШЫЛДАР ПАРТИЯСЫ»
6 116 0.66%
№13 «ЖАШАСЫН КЫРГЫЗСТАН»
6 089 0.66%
№14 «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТТАР»
52 928 5.74%
№15 «АРУУЗАТ-ЭЛ КУТУ»
6 945 0.75%
№16 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЕДИНЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА»
16 799 1.82%
№17 «УЛУТТАР БИРИМДИГИ»
41 432 4.49%
№18 «ЭЛ ҮМҮТҮ»
79 104 8.58%
№19 «ОРДО»
7 317 0.79%
№20 «УЛУУ-ЖУРТ»
11 311 1.23%
№21 «АТА-ЖУРТ КЫРГЫЗСТАН»
286 150 31.03%
№22 БААРЫНА КАРШЫ
20 472 2.22%
АКИpress
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