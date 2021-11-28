Предварительные итоги голосования по местным выборам. 36 вероятных депутатов.

В 20:00 закрылись избирательные участки в Кыргызстане ЦИК предоставляет предварительные результаты голосования по 36 одномандатным округам.
В 20:00 закрылись избирательные участки в Кыргызстане ЦИК предоставляет предварительные результаты голосования по 36 одномандатным округам. Победители станут депутатами Жогорку Кенеша.
Предварительные результаты на 20:15
Лейлекский округ №1 - Ажибаев Чынгыз Ильяскожоевич.
Баткенский округ №2 - Аширалиев Чынтемир Камчыбекович.
Кадамжайский округ №3 - Атажанов Ырысбек Ысламович.
Кок-Жарский округ №4 - Бакиров Омурбек Мирзаимович.
Ноокатский округ №5 - Коргонбай уулу Жусупбек.
Араванский округ №6 - Нурбаев Жалолидин Паязидинович.
Ошский округ №7 - Осмонов Айбек Жапарович.
Толойконский округ №8 - Алимбеков Нурбек Каарыевич.
Карасуйский округ №9 - Матраимов Искендер Исмаилович.
Куршабский округ №10 - Толонов Данияр Эрмекович.
Алайский округ №11 - Примов Улан Бердибаевич.
Узгенский округ №12 - Сатыбалдиев Эльмурза Ракиевич.
Сузакский округ №13 - Икрамов Тазабек Икрамович.
Джалал-Абадский округ №14 - Ташиев Шаирбек Кыдыршаевич.
Базар-коргонский округ №15- Алтынбеков Айбек.
Ноокенский округ №16 - Сыдыков Бактыбек Усенович.
Аксыйский округ №17 - Шакиев Нурланбек Тургунбекович..
Ала-Букинский округ №18 - Турсунбаев Азизбек Атакозуевич.
Токтогульский округ №19 - Сулайманов Кундузбек Кошалиевич.
Манасский округ №20 - Назарбеков Мирлан Рысбекович.
Таласский округ №21 - Чойбеков Бактыбек Каныбекович.
Жайыльский округ №22 - Азыгалиев Нурланбек Асанбекович.
Московский №23 - Зикиров Жусупбек Камчыбекович.
Сокулукский район №24 - против всех.
Аламудунский округ №25 - Атамбаев Сейитбек Алмазбекович.
Ленинский округ №26 - Абиров Жаныбек Болотбекович.
Первомайский округ №27 - против всех.
Октябрьский округ №28 - Бекешев Дастан Далабайевич.
Свердловский район №29 - против всех.
Иссык-Атинский округ №30 - Таштанбеков Акбокон Дукенович.
Чуй-Кеминский округ №31 - Саккараев Медербек Джаманкулович.
Кочкорский округ №32 - Нурбек уулу Ормон.
Нарынский округ №33 - Бакасов Улан Болотбекович
Джеты-Огузский округ №34 - Исмаилов Муратбек Кубанычбекович.
Ак-Суйский округ №35 - Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич.
Иссык-Кульский округ №36 - Сарбагышев Максатбек Канатбекович.
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