Предварительные итоги голосования по местным выборам. 36 вероятных депутатов.

В 20:00 закрылись избирательные участки в Кыргызстане ЦИК предоставляет предварительные результаты голосования по 36 одномандатным округам.

В 20:00 закрылись избирательные участки в Кыргызстане ЦИК предоставляет предварительные результаты голосования по 36 одномандатным округам. Победители станут депутатами Жогорку Кенеша.

Предварительные результаты на 20:15

Лейлекский округ №1 - Ажибаев Чынгыз Ильяскожоевич.

Баткенский округ №2 - Аширалиев Чынтемир Камчыбекович.

Кадамжайский округ №3 - Атажанов Ырысбек Ысламович.

Кок-Жарский округ №4 - Бакиров Омурбек Мирзаимович.

Ноокатский округ №5 - Коргонбай уулу Жусупбек.

Араванский округ №6 - Нурбаев Жалолидин Паязидинович.

Ошский округ №7 - Осмонов Айбек Жапарович.

Толойконский округ №8 - Алимбеков Нурбек Каарыевич.

Карасуйский округ №9 - Матраимов Искендер Исмаилович.

Куршабский округ №10 - Толонов Данияр Эрмекович.

Алайский округ №11 - Примов Улан Бердибаевич.

Узгенский округ №12 - Сатыбалдиев Эльмурза Ракиевич.

Сузакский округ №13 - Икрамов Тазабек Икрамович.

Джалал-Абадский округ №14 - Ташиев Шаирбек Кыдыршаевич.

Базар-коргонский округ №15- Алтынбеков Айбек.

Ноокенский округ №16 - Сыдыков Бактыбек Усенович.

Аксыйский округ №17 - Шакиев Нурланбек Тургунбекович..

Ала-Букинский округ №18 - Турсунбаев Азизбек Атакозуевич.

Токтогульский округ №19 - Сулайманов Кундузбек Кошалиевич.

Манасский округ №20 - Назарбеков Мирлан Рысбекович.

Таласский округ №21 - Чойбеков Бактыбек Каныбекович.

Жайыльский округ №22 - Азыгалиев Нурланбек Асанбекович.

Московский №23 - Зикиров Жусупбек Камчыбекович.

Сокулукский район №24 - против всех.

Аламудунский округ №25 - Атамбаев Сейитбек Алмазбекович.

Ленинский округ №26 - Абиров Жаныбек Болотбекович.

Первомайский округ №27 - против всех.

Октябрьский округ №28 - Бекешев Дастан Далабайевич.

Свердловский район №29 - против всех.

Иссык-Атинский округ №30 - Таштанбеков Акбокон Дукенович.

Чуй-Кеминский округ №31 - Саккараев Медербек Джаманкулович.

Кочкорский округ №32 - Нурбек уулу Ормон.

Нарынский округ №33 - Бакасов Улан Болотбекович

Джеты-Огузский округ №34 - Исмаилов Муратбек Кубанычбекович.

Ак-Суйский округ №35 - Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич.

Иссык-Кульский округ №36 - Сарбагышев Максатбек Канатбекович.

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