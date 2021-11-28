Президент Садыр Жапаров встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым - ФОТО

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 28 ноября, в рамках участия в 15-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в г. Ашхабад встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 28 ноября, в рамках участия в 15-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в г. Ашхабад встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Лидеры стран обсудили актуальные направления кыргызско-туркменских двусторонних отношений, а также ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, тепло поприветствовав Президента Садыра Жапарова, выразил благодарность за принятие его приглашения участвовать в юбилейном Саммите ОЭС в г. Ашхабад.
Он подчеркнул, что Организация является важной региональной структурой и отметил готовность туркменской стороны к продолжению взаимовыгодного сотрудничества со странами-членами ОЭС.
Президент Садыр Жапаров поблагодарил лидера Туркменистана за теплый прием и приглашение, отметив, что это является хорошей возможностью для обсуждения текущего состояния совместного взаимодействия.
Садыр Жапаров отметил, что кыргызская сторона придает важное значение углублению сотрудничества с Туркменистаном в торгово-экономической, энергетической и иных сферах.
Главы государств выразили взаимную готовность к дальнейшему укреплению и углублению двустороннего сотрудничества во благо народов Кыргызстана и Туркменистана.
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