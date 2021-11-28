На 12.00 явка на выборах депутатов ЖК составила 338 785 избирателей

Информация ЦИК о явке по единому избирательному округу
Центризбирком проинфоровал о явке избирателей на 12.00.
Явка по единому избирательному округу составила: 338 785 избирателей или 9,17% от общего количества.
Баткенская область – 31 917 избирателей или 10,43%,
Джалал-Абадская область – 69 058 избирателей или 10,09%,
Ошская область – 73 213 избирателей или 9,87%,
Бишкек – 36 794 избирателя или 8,44%,
Ош – 17 037 избирателей или 10,94%,
Таласская область – 15 941 избиратель или 9,85%,
Нарынская область – 20 623 избирателя или 9,99%,
Чуйская область – 47 769 избирателей или 7,81%,
Иссык-Кульская область – 25 915 избирателей или 8,22 %,
За рубежом – 1 518 избирателей или 1,80%.
Явка по одномандатным избирательным округам составила: 329 965 избирателей или 9,12% от общего количества.
Лейлекский избирательный округ №1 – 11 010 избирателей или 12,23%,
Баткенский избирательный округ №2 – 9 067 избирателей или 8,90%,
Кадамжайский избирательный округ №3 – 10 857 избирателей или 9,59%,
Кок-Жарский избирательный округ №4 – 10 098 избирателей или 12,61%,
Ноокатский избирательный округ №5 – 8 173 избирателя или 9,98%,
Араванский избирательный округ №6 – 9 813 избирателей или 10,78%,
Ошский избирательный округ №7 – 12 106 избирателей или 10,90%,
Толойконский избирательный округ №8 – 12 328 избирателей или 10,39%,
Кара-Суйский избирательный округ №9 – 10 443 избирателя или 10,39%,
Куршабский избирательный округ №10 – 9 685 избирателей или 8,64%,
Алайский избирательный округ №11 – 9 846 избирателей или 8,59%,
Узгенский избирательный округ №12 – 6 614 избирателей или 7,41%,
Сузакский избирательный округ №13 – 10 181 избиратель или 9,13%,
Жалал-Абадский избирательный округ №14 – 7 800 избирателей или 7,32%,
Базар-Коргонский избирательный округ №15 – 9 397 избирателей или 8,32%,
Ноокенский избирательный округ №16 – 11 418 избирателей или 12,0%,
Аксыйский избирательный округ №17 – 8 643 избирателя или 10,87%,
Ала-Букинский избирательный округ №18 – 7 975 избирателей или 9,96%,
Токтогульский избирательный округ №19 – 10 726 избирателей или 10,74%,
Манасский избирательный округ №20 – 8 721 избиратель или 10,55%,
Таласский избирательный округ №21 – 6 877 избирателей или 8,58%,
Жайыльский избирательный округ №22 – 7 770 избирателей или 7,79%,
Московский избирательный округ №23 – 6 718 избирателей или 7,63%,
Сокулукский избирательный округ №24 – 6 474 избирателя или 6,47%,
Аламудунский избирательный округ №25 – 5 994 избирателя или 5,38%,
Ленинский избирательный округ №26 – 8 997 избиратель или 8,07%,
Первомайский избирательный округ №27 – 9 219 избирателей или 8,41%
Октябрьский избирательный округ №28 – 8 318 избирателей или 7,86%,
Свердловский избирательный округ №29 – 8 315 избирателей или 8,03%,
Ыссык-Атинский избирательный округ №30 – 8 274 избирателей или 8,54%,
Чуй-Кеминский избирательный округ №31 –10 938 избирателей или 9,553%,
Кочкорский избирательный округ №32 – 11 212 избирателей или 10,77%,
Нарынский избирательный округ №33 – 9 330 избирателей или 8,91%,
Жети-Огузский избирательный округ №34 – 10 175 избирателей или 9,38%,
Ак-Суйский избирательный округ №35 – 8 627 избирателей или 7,28%,
Иссык-Кульский избирательный округ №36 – 7 240 избирателей или 8,07%.
Информационный отдел ЦИК
Источник: https://vesti.kg
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