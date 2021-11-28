Президент Садыр Жапаров прибыл в Ашхабад

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 28 ноября, прибыл с рабочим визитом в столицу Туркменистана — г. Ашхабад, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 28 ноября, прибыл с рабочим визитом в столицу Туркменистана — г. Ашхабад, сообщает пресс-служба главы государства.
Борт главы государства приземлился в международном аэропорту г. Ахшабад, где на флагштоках вывешены государственные флаги Кыргызской Республики и Туркменистана, расстелена ковровая дорожка, выстроен почетный караул.
Напомним, что в рамках рабочего визита президент Садыр Жапаров примет участие в 15-м Саммите Организации экономического сотрудничества.
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