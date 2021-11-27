Суд восстановил регистрацию Рыскелди Момбекова в гонке

Кандидат в депутаты партии «Социал-демократы» Рыскелди Момбеков восстановлен в предвыборной гонке.

Кандидат в депутаты партии «Социал-демократы» Рыскелди Момбеков восстановлен в предвыборной гонке. Такое решение принял Административный суд Бишкека.

Уточняется, что ранее кандидат подал в суд на Центризбирком, который отменил его регистрацию. Сегодня судья удовлетворил его иск.

Напомним, ранее выяснилось, что у Рыскелди Момбекова фальшивый диплом КНУ имени Жусупа Баласагына. Он в этом вузе никогда не учился, а диплом под такими номером и серией был выдан некоему Михаилу Стародубцеву.

По версии следствия, на основании этой подделки Рыскелди Момбеков поступил на заочное отделение факультета «Международные отношения» Дипломатической академии в 2011-м и спустя два года получил новое свидетельство об окончании учебы. Однако, по данным ГКНБ, Рыскелди Момбеков не имел права на получение второго высшего образования, поскольку у него не было изначально первого высшего.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

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