Садыр Жапаров: Раньше Нуржан Шайлдабекова мне тоже не нравилась, но потом понял, что проблема не в ней

Президент отметил, что у председателя Центризбиркома хватит сил провести честные выборы

На заседании Совета безопасности президент Садыр Жапаров объяснил общественности, почему решил оставить Нуржан Шайлдабекову на посту председателя ЦИК.

«Нуржан Кармабековна на протяжении многих лет является главой ЦИК. Некоторые граждане писали, чтобы она покинула занимаемый пост. Скажу открыто, раньше она мне тоже не нравилась. Считал, что она неправильно работает, и из-за ее работы все винят Центризбирком во всем», - сказал глава государства.

Жапаров отметил, что в прошлом году, после октябрьских событий, они просили Шайлдабекову не готовиться к президентским выборам, пока не примут новую Конституцию в течение трех месяцев.

«Однако она все равно назначила проведение выборов. От безвыходности мы пошли на выборы. Тогда я понял - проблемы не в Шайлдабековой. Проблема в верхушке, которая оказывает давление. У кыргызов есть пословица: «рыба гниет с головы». Поэтому потом я вновь назначил ее на этот пост, даже если она мне не нравится. У нее хватит мудрости и сил провести честные и справедливые выборы», - сказал президент.

Источник - VESTI.KG