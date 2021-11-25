Признает ли Кыргызстан правительство «Талибана»? Ответ Масадыкова

На повестке дня не стоит вопрос признания правительства «Талибана».
Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности Таалатбек Масадыков.
Соответствующее заявление он сделал во время выступления на кыргызско-российской конференции «Новая реальность в Афганистане: угрозы и вызовы для Центральной Азии и России».
Масадыков отметил, что вопрос признания правительства «Талибана» остается сложным и многие государство обсуждают его.
«Без признания официального статуса тяжело поддерживать связь, проводить консультации, доставлять груз, оказывать помощь, но пока что такие возможности есть. Мы не говорим, что хотим признать. Думаю, многие государства придерживаются такой позиции. Рано или поздно вопрос будет обсужден, примут решение. Пока что наша позиция такова – на повестке дня не стоит вопрос признания афганского правительства, мы еще обсудим этот вопрос», – сказал заместитель председателя Совета безопасности.
Источник: Sputnik.kg, gezitter.org
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