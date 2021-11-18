Табылды Акеров: Если правительство будет работать отлично, то никто не сможет критиковать президента

Сайт Bulak.kg узнал мнение политолога Табылды Акерова по поводу конфликта между Текебаевым и Байсаловым.

«Если правительство будет работать отлично, то никто не сможет критиковать президента. Правительство многое может. Если быстро проведет реформы, честно работать для народа, никто не будет слушать оппозицию.

Сами знаете, в социальных сетях была распространена новость о том, что Кыргызстан победил в Лондоне на международном суде дело по компании «Мегаком», что всех нас обрадовало. Вот такие результаты надо показывать.

«Ата Мекен» — оппозиционная партия. Все это знают. До этого Омурбек Текебаев неоднократно заявлял, что является оппозицией для власти Жапарова. Но сегодня есть и другие партии, которые хотят предстать в роли оппозиции. Это говорит о том, что эти партии уже имеют свою позицию и независимы от власти. Я бы сказал, что это хорошее явление. Но в то же время некоторые партии хотят показать себя партиями власти. Партии всегда должны быть независимы. Все победы «Ата Мекена» были связаны с тем, что она не сходила со своего оппозиционного пути. Оппозиционная партия подстегивает власти, подталкивает к реформам, заставляет работать», — сказал он.

Источник: Bulak.kg, gezitter.org