Эксперт: Объединение тюркского мира вызывает опасения у других

Недавно в городе Стамбуле состоялся саммит государств Тюркского совета, где было принято решение переименовать совет в Организацию тюркских государств.
Эксперт Бактыбек Сейитбаев в эфире «Марала» сообщил, что объединение тюркоязычных стран вызвал беспокойства у других стран и их лидеров.
То что тюркский мир вновь поднимает голову воспринимается как попытка вмешаться в мировую геополитику.
«Особенно оказывают сопротивление те, кто на стороне России. Потому что активными членами их организация являются Кыргызстан и Казахстан. У них есть страх того, что тюрский мир может отнять эти государства. Создается ощущение, что организация в перспективе может воссоздать Османскую империю. Страны, которые ранее были членами ОДКБ, ШОС, могут последовать за лидером Турции», — сказал эксперт.
Источник: Марал радиосу, gezitter.org
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