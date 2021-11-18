Эксперт: Объединение тюркского мира вызывает опасения у других

Недавно в городе Стамбуле состоялся саммит государств Тюркского совета, где было принято решение переименовать совет в Организацию тюркских государств.

Эксперт Бактыбек Сейитбаев в эфире «Марала» сообщил, что объединение тюркоязычных стран вызвал беспокойства у других стран и их лидеров.

То что тюркский мир вновь поднимает голову воспринимается как попытка вмешаться в мировую геополитику.

«Особенно оказывают сопротивление те, кто на стороне России. Потому что активными членами их организация являются Кыргызстан и Казахстан. У них есть страх того, что тюрский мир может отнять эти государства. Создается ощущение, что организация в перспективе может воссоздать Османскую империю. Страны, которые ранее были членами ОДКБ, ШОС, могут последовать за лидером Турции», — сказал эксперт.

Источник: Марал радиосу, gezitter.org