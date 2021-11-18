Искендер Матраимов: Давайте оставим в покое Сооронбая Жээнбекова

Кто из депутатов ЖК поздравил экс-президента с днем рождения?
16 ноября, экс-президент Сооронбай Жээнбеков отметил свой день рождения. Ему исполнилось 63 года.
В текущем году поздравлений в адрес экс-главы государства было не так много — отличились в основном его недоброжелатели, язвительно напомнив Жээнбекову о его провалах на главном государственном посту.
Редакция Vesti.kg связалась с несколькими депутатами ЖК и выяснила, кто из них поздравил Жээнбекова.
Парламентарий Евгения Строкова неоднократно заявляла о глубоком уважении к экс-президенту, подчеркивая его добродушные качества. Она поздравила Жээнбекова, пожелав ему долгих лет жизни.
— Безусловно, я поздравила Сооронбая Шариповича по телефону, — сказала Строкова. — Пожелала ему здоровья, терпения и быть всегда в окружении близких людей. Он поблагодарил.
Строкова заверила, что не знает, отмечал ли Жээнбеков свой день рождения.
Другой депутат ЖК Пархат Тулендыбаев сказал в разговоре с Vesti.kg, что Жээнбеков заслуживает в свой день рождения получать поздравительные оды, поскольку за ним закреплен статус экс-президента.
— Я пожелал бы ему здоровья и благополучия, ведь у него остался статус экс-президента, — констатировал Тулендыбаев. — По всему остальному — вопросы к правоохранительным органам. Пусть они разбираются. У меня нет с ним никаких связей, после октября 2020 года мы с ним не пересекались.
В свою очередь еще один нардеп, брат экс-замглавы Таможенной службы Искендер Матраимов считает, что Сооронбая Жээнбекова нужно оставить в покое. Матраимов, как оказалось, никогда не поздравлял Жээнбекова с днем рождения.
— Я никогда не поздравлял Жээнбекова, — утверждает народный избранник в разговоре с Vesti.kg. — Человек покинул пост президента. Пусть отдыхает и наслаждается. Оставим его в покое.
Последний опрошенный депутат ЖК Рыскелди Момбеков довольно лаконично пожелал бывшему президенту «оставаться с разумом и быть здоровым».
Источник: Vesti.kg, gezitter.org
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