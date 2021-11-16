«Бутун Кыргызстан» не пройдет на выборах по двум причинам?

Об этом на прошедшей пресс-конференции сообщил президент Садыр Жапаров, показав подписанный документ.
При режиме Курманбека Бакиева Адахан Мадумаров, будучи секретарем Совета безопасности, подписал протокол, по которому 275 метров земли в Баткене были признаны таджикскими, а потом арендовал эту землю на 49 лет. Об этом на прошедшей пресс-конференции сообщил президент Садыр Жапаров, показав подписанный документ. Поговаривают, что после этого заявления существенно сократилось число избирателей Адахана Мадумарова на юге, особенно в Баткене. Говорят: «Факты – упрямая штука», – нанесенный серьезный удар из-за тогдашнего протокола… Есть еще одно обстоятельство – несколько дней назад Адахан Мадумаров поставил старую пластинку, нелестно отозвался о 90 молодцах, погибших во время событий 7 апреля 2010 года. Это многим не понравилось. Выступившие против семейного, криминального, кровавого режима Бакиева не побоялись пуль, так как думали о свободе, будущем и полегли на площади. Вызвали раздражение слова Мадумарова о том, что в погибших стреляли в спину, из охотничьего ружья. Сколько раз говорилось и писалось о том, что сотрудники правоохранительных органов стреляли со стороны «Белого дома» и на площади, а руководил ими Жаныш Бакиев? Здесь Адахан повел себя как спятивший и вызвал раздражение у нейтральных избирателей. Получается, у партии «Бутун Кыргызстан» снизились шансы перед предстоящими парламентскими выборами, многие готовы отвернуться? Удар будет ощутимым…
Источник: газета «Азия news» №44 от 11.11.2021 / стр. 5, gezitter.org
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