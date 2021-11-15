Атамбаеву в одиночку придется расхлебывать кашу, которую заварил Сапар Исаков?

Нам всем запомнился скандал с ТЭЦ. Возможно, закрытая дверь осталась бы закрытой, не будь аварии в 2017 году.

Начнем по порядку. Хотя Бакиевых и обвиняют в том, что они правили Кыргызстаном как хотели, Максим Бакиев все съел, они намеревались получить для ТЭЦ кредит в 150 млн долларов. Этот проект был реализован при Атамбаеве. Как именно? На ТЭЦ, которыую могли модернизировать за 150 млн долларов, взяли кредит у Китайской Народной Республики в размере 380 млн долларов. Весь народ знает, как именно проходила модернизация. Плоскогубцы за 600 долларов, не замены разбитые окна, бишкекчане замерзли во время зимней аварии. Сегодня все помнят, что даже десятая часть кредита не была вложена в ТЭЦ.

Теперь перейдем к истории получения этого кредита. Сапар Исаков был главным инициатором получения этого кредита. Сапар Исаков при царевиче Максиме был отобран в ЦАРИИ. Никто лучше него не знал, как провести модернизацию Бишкекской ТЭЦ. По его инициативе был получен кредит. Никто лучше Сапара Исакова не знает, какая часть кредита попала в карман Атамбаева, а какая часть в карманы других людей, а сколько денег реально были вложены в ТЭЦ. Конечно, основную часть денег получил Атамбаев.

Таджикистан отстроил новую ТЭЦ за половину от суммы нашего кредита, взяв кредит у Китая. А мы даже не справились с модернизацией и зимой пережили аварию. Виновные – Атамбаев и Сапар Исаков. Потому что во время расследования депутатской комиссии нити вели к ним.

Во время прошлогодних октябрьских событий народ говорил о чистых выборах, прогнозировал – кто придет во власть, а Исаков выскользнул из тюрьмы и смылся за границу. Пускай уходит, но ведь за ним остались дурные дела, вроде исторического музея и Бишкекской ТЭЦ. Правительству нужно заняться его экстрадицией. Иначе в этом деле не будет поставлена точка. Для таких людей вошло в привычку сбегать, оставив кыргызский народ с долгами.

Источник: Argument.kg, gezitter.org