Как неубедительно прозвучала критика Адахана Мадумарова в сторону Садыра Жапарова

Даже не поймешь.

На встрече с народом в Кара-Кулдже Адахан Мадумаров сказал следующее: «Какие люди носят шляпу, плащи? Грамотные люди… все пропало, прогнило с тех пор, как люди перешли с шляп на кепки… Сейчас и старшие, и младшие носят кепки. Разве это уличная шпана? Даже не поймешь. Раньше такой головной убор носили мальчишки на улице, сейчас все носят кепки, калпак им не годится», — сказал он.

Таков, оказывается, уровень Адахана Мадумарова. Времена меняются, меняются и головные уборы. Те же шляпы и плащи в свое время носили гангстеры. Узбеки давно перестали носить пестрые халаты, а кыргызы продолжают носить калпаки, даже отмечают День калпака. Почему об этом умалчивает Адахан? Или Адахан Мадумаров хочет ущипнуть президента, подразумевая: «Почему президент носит кепку, а не калпак?» Тогда он заблуждается. Президент носит бейсболку, а не кепку.

Источник: газета «Азия news» №44 от 11.11.2021 / стр. 2, gezitter.org