Аида Алымбаева, политолог: «После выборов в Бишкеке не будет массовых протестов»

А.Алымбаева: Если не будет использован административный ресурс, не будет грубых нарушений закона, по-моему, не будет акций протеста с участием многочисленных граждан.



— В эти дни идет предвыборная агитация в Жогорку Кенеш. Как с этим справляются партии, одномандатники?

— По сравнению с предыдущими выборами административного ресурса меньше, не наблюдается и раздача денег. Но кандидаты обычно подкупали голоса, когда остаются считанные дни до выборов. Чувствуется слабая активность со стороны партий, возможно, это связано с тем, что многие кандидаты идут по одномандатным округам. Нет массовых собраний, концертов, правонарушений стало меньше. Потому что партии опасаются использовать административный ресурс. Во-вторых, парламент не будет столь могущественным, как раньше. Поэтому президент не видит необходимость вмешиваться в нынешние выборы в Жогорку Кенеш. Так как при Атамбаеве и Жээнбекове полномочий у парламента было больше, они старались привести свою партию. По этой причине президент не использует административный ресурс, не участвует в выборах его партия.

— Вы говорите, что парламент не столь влиятелен, как раньше, но желающих участвовать в выборах хоть отбавляй.

— Да, партии хотят прийти во власть, потому что выборы проходят раз в четыре года. Они не хотят ждать еще четыре года, любыми способами хотят попасть во власть. Все это особенно проявляется за две недели до выборов. Пока что они ограничиваются небольшими встречами с электоратом. В большинстве случаев грубые нарушения закона происходят в день выборов, за 1-2 дня до выборов. Хорошо, что ввели ограничения на концерты с участием певцов, на наем агитаторов. На предыдущих выборах мы видели концерты, шоу, ничего хорошего они не дали. Лишняя трата денег. Сейчас больших встреч не надо, в эпоху развития интернета программу можно разместить в социальных сетях, есть Ютуб. Будут дебаты на телеканалах. Эти методы экономны, доступны и не требуют много времени. Сейчас у кандидатов есть широкие возможности представить себя. У каждого избирателя есть телефон, интернет на руках. Организовываются прямые эфиры. В свое время мы видели случаи, когда организовывавшие массовые концерты партии не получали голоса. Это только усилило конкуренцию между партиями. Я обрадовалась, когда ввели упомянутые ограничения.

— Какой будет обстановка после выборов?

— Если не будет использован административный ресурс, не будет грубых нарушений закона, по-моему, не будет акций протеста с участием многочисленных граждан. Возможны локальные недовольства со стороны тех, кто не прошел по одномандатным округам. В Бишкеке массовых протестов не будет. Потому что партия власти не участвует, президент Садыр Жапаров не заинтересован в том, чтобы вмешиваться в выборы. Если власть у него в руках, зачем ему выставлять себя в дурном свете, инвестируя в какую-то партию? Народ может выйти на акции только к весне, из-за экономического или энергетического кризиса.

Источник: газета «Азия news» №44 от 11.11.2021 / стр. 6, gezitter.org