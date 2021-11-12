Садыр Жапаров призывает бизнесменов Турции активно инвестировать в Кыргызстан

Садыр Жапаров в рамках участия в саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) встретился в Стамбуле с представителями крупного бизнеса Турции.
Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.
Глава государства отметил, что в Кыргызстане работают около 300 компаний с турецким капиталом в различных сферах, в которых трудятся более 5 тысяч кыргызстанцев.
Он выразил уверенность в том, что между двумя странами будет реализовано еще много успешных бизнес-проектов, и призвал турецких предпринимателей активно инвестировать в Кыргызстан.
Садыр Жапаров рассказал о мерах по поддержке и защите прав инвесторов, создании благоприятных условий для зарубежных предпринимателей и содействии в реализации их инициатив и проектов.
По его словам, для увеличения объема товарооборота между странами большая роль отведена именно бизнесу, который является главным локомотивом торгово-экономических отношений между КР и ТР.
Президент считает, что Кыргызстан, обладающий большим инвестиционным потенциалом, может и готов стать «окном» для турецких инвесторов для выхода на рынки Евразийского экономического союза, Китая и других соседних государств.
Он выразил заинтересованность в привлечении инвестиций, передовых технологий и менеджмента турецких компаний в развитие экономики Кыргызстана.
«Мы предпринимаем решительные меры по привлечению инвесторов, для создания открытого делового и инвестиционного климата. Это один из важнейших приоритетов Кыргызской Республики», — сказал Садыр Жапаров.
По данным председателя совета правления, сопредседателя Кыргызско-Турецкого делового совета при Совете по внешнеэкономическим связям Турции Айдына Мыстачоглу, на встрече собрались представители крупных турецких компаний.
По его словам, в текущем году товарооборот между Кыргызстаном и Турцией увеличился по сравнению с 2020 годом. Однако, как он считает, Кыргызстан и Турция имеют больший потенциал для сотрудничества в экономике и имеющийся объем товарооборота не отвечает тому уровню, который может быть.
«Мы намерены внести свою лепту в выводе товарооборота между нашими странами на новый уровень», — сказал он.
По данным пресс-службы президента, во встрече принимали участие представители крупных компаний Турции в сфере недропользования, строительства, энергетики, информационных технологий, легкой промышленности, а также здравоохранения и образования.
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