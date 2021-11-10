«Важны поставки электроэнергии, природного газа». Обсуждены вопросы кыргызско-туркменского сотрудничества

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров отметил Туркменистан как важного экономического партнера в Центральной Азии.
Об этом он сказал на встрече с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана Чары Гылыджевым в рамках первого экономического форума «Европейский союз – Центральная Азия».
«С удовлетворением хочу отметить взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям, в том числе широкие возможности в энергетической и транспортной отрасли. Кыргызская Республика всегда открыта к сотрудничеству с инвесторами Туркменистана и совместным действиям по повышению взаимного товарооборота», — сказал Акылбек Жапаров.
Туркменская сторона отметила важную роль визита Садыра Жапарова в Туркменистан в придании качества и нового импульса в укреплении кыргызско-туркменского сотрудничества и братских дружеских связей.
Стороны выразили удовлетворение заметным ростом торговых показателей между странами, что подтверждает возможность роста взаимной торговли.
В сфере энергетического сотрудничества председатель кабинета министров Акылбек Жапаров отметил важность поставок из Туркменистана в Кыргызскую Республику туркменской электроэнергии, а также туркменского природного газа.
Кроме того, в рамках переговоров обсужден вопрос создания совместного Кыргызско-Туркменского фонда, а также взаимодействия в транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.
Источник: super.kg, gezitter.org
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