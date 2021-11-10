«Важны поставки электроэнергии, природного газа». Обсуждены вопросы кыргызско-туркменского сотрудничества

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров отметил Туркменистан как важного экономического партнера в Центральной Азии.

Об этом он сказал на встрече с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана Чары Гылыджевым в рамках первого экономического форума «Европейский союз – Центральная Азия».

«С удовлетворением хочу отметить взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям, в том числе широкие возможности в энергетической и транспортной отрасли. Кыргызская Республика всегда открыта к сотрудничеству с инвесторами Туркменистана и совместным действиям по повышению взаимного товарооборота», — сказал Акылбек Жапаров.

Туркменская сторона отметила важную роль визита Садыра Жапарова в Туркменистан в придании качества и нового импульса в укреплении кыргызско-туркменского сотрудничества и братских дружеских связей.

Стороны выразили удовлетворение заметным ростом торговых показателей между странами, что подтверждает возможность роста взаимной торговли.

В сфере энергетического сотрудничества председатель кабинета министров Акылбек Жапаров отметил важность поставок из Туркменистана в Кыргызскую Республику туркменской электроэнергии, а также туркменского природного газа.

Кроме того, в рамках переговоров обсужден вопрос создания совместного Кыргызско-Туркменского фонда, а также взаимодействия в транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Источник: super.kg, gezitter.org