Московская полиция жестоко избила кыргызстанского гражданина

Принимаются все меры для защиты прав и интересов гражданина Кыргызстана.

2 ноября в социальных сетях распространилось видео, на котором сотрудники полиции России используют силу к неизвестному гражданину.

Как сообщает посольство Кыргызстана в России, в результате проведенных посольством мероприятий, установлено, что происшествие случилось 2 ноября в Москве.

Также установлена личность 21-летнего кыргызстанского гражданина, в отношении которого применена сила сотрудниками полиции Хорошевского района города Москвы.

Посольство направило ноту Министерству иностранных дел России, управлению внутренней безопасности ГУВД Москвы, а также Главному следственному управлению.

С целью обеспечения объективного и всестороннего расследования происшествия высказана просьба дать юридическую оценку действиям сотрудников полиции Хорошевского района города Москвы МВД России.

Принимаются все меры для защиты прав и интересов гражданина Кыргызстана.

Источник: газета «Жаны ордо» №33 от 05.11.2021/стр.2