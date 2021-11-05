Московская полиция жестоко избила кыргызстанского гражданина

Принимаются все меры для защиты прав и интересов гражданина Кыргызстана.
2 ноября в социальных сетях распространилось видео, на котором сотрудники полиции России используют силу к неизвестному гражданину.
Как сообщает посольство Кыргызстана в России, в результате проведенных посольством мероприятий, установлено, что происшествие случилось 2 ноября в Москве.
Также установлена личность 21-летнего кыргызстанского гражданина, в отношении которого применена сила сотрудниками полиции Хорошевского района города Москвы.
Посольство направило ноту Министерству иностранных дел России, управлению внутренней безопасности ГУВД Москвы, а также Главному следственному управлению.
С целью обеспечения объективного и всестороннего расследования происшествия высказана просьба дать юридическую оценку действиям сотрудников полиции Хорошевского района города Москвы МВД России.
Принимаются все меры для защиты прав и интересов гражданина Кыргызстана.
Источник: газета «Жаны ордо» №33 от 05.11.2021/стр.2
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!