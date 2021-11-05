Семью президента взять под охрану. Какие еще новшества предлагает ГКНБ

ГКНБ предлагает включить в список охраняемых лиц семью президента без права отказа.

Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение на сайте кабмина.

Ведомство разработало новую редакцию закона «О государственной охране». Документ определяет новый круг объектов, которые обеспечиваются государственной охраной.

Уточняется, что проект закона разработан для совершенствования деятельности органа государственной охраны, приведения его в соответствие с Конституцией КР.

В статье об охране главы государства предлагается прописать, что, помимо самого президента на период осуществления его полномочий, госохрана предоставляется членам его семьи в пределах территории КР.

В действующий список охраняемых лиц, состоящий из спикера ЖК, главы кабмина и председателя Верховного суда, предлагается добавить председателя Конституционной палаты. В документе также говорится о необходимости прописать, что госохрана предоставляется главам иностранных государств, парламентов и правительств в период пребывания их в Кыргызстане.

Согласно действующему закону, в случае возникновения угрозы жизни и здоровью государственная охрана может быть предоставлена депутату Жогорку Кенеша в порядке, определяемом спикером. ГКНБ предлагает исключить данную статью.

Предлагается установить, что президент своим распоряжением может предоставлять государственную охрану гражданам Кыргызстана и иностранцам.

При этом отмечается, что предлагаемая норма о предоставлении госохраны по распоряжению главы государства может распространяться и на госслужащих, и депутатов в случае возникновения угрозы их безопасности.

Проект закона дополняется законодательной нормой об отсутствии возможности отказа от предоставленной государственной охраны должностными лицами органов государственной власти по аналогии с президентом Кыргызской Республики.

«Ранее некоторые должностные лица на основании отсутствия четкой законодательной возможности неоднократно письменно отказывались от предоставленной государственной охраны. При этом доводы органа госохраны о невозможности отказа от государственной охраны игнорировались со стороны охраняемых лиц, что в свою очередь создавало прецеденты для других должностных лиц», — говорится в справке-обосновании

Источник: 24.kg