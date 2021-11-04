Сыймык Жапыкеев: Скотину мы выбираем хорошо, а выбирать правильных депутатов не научились

Экс-глава Финпола недоволен большинством кандидатов, идущих в парламент.
Бывший председатель Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (Финансовая полиция) Сыймык Жапыкеев считает, что за шесть созывов Жогорку Кенеш трансформировался из легендарного парламента в «чимкирик» [соплю]. Об этом он пишет в социальных сетях.
«Друзья, как только открываешь Фейсбук – везде идет агитация, – пишет он. – Все те же лица, суетятся, те кто может, и те кто не может. Почему-то хотят попасть в парламент. Многие депутаты идут на выборы, чтобы сделать себе имя или защищать бизнес. Многих парламентариев знаем в лицо. Депутаты думали только о себе, боялись, подхалимствовали. Это факт. Легендарный парламент всего за шесть созывов преобразовался в «чимкирик». Пришло время народу открыть глаза».
Жапыкеев призвал народ не продавать голоса за 2 тысячи сомов.
«Выясняется, что мы хорошо выбираем скотину, но не научились выбирать правильных депутатов, – пишет он. – Мы оказались в нынешнем положении потому, что на протяжении 30 лет депутаты обманывали народ. Ездим верхом на собаках, потому что продавались за 2000 сомов».
Источник: Vesti.kg
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