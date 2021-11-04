Более 120 млн сомов поступило в избирательные фонды политических партий

В избирательные фонды политических партий поступило 120 180 392 сома.

Информацию о финансировании фондов партий, выдвигающих списки кандидатов по единому избирательному округу, предоставила контрольно-ревизионная группа ЦИК .

Согласно законодательным нормам, избирательные фонды политических партий могут формироваться за счет следующих денежных средств:

- собственные средства кандидата (не могут превышать 1 500 000 сом);

- собственные средства политической партии (не могут превышать 100 000 000 сом);

- добровольные пожертвования физических лиц (каждое из которых не может превышать 200 000 сом);

- добровольные пожертвования юридических лиц (каждое из которых не может превышать 3 000 000 сом).

При этом предельная сумма поступивших и израсходованных денежных средств избирательного фонда политической партии, выдвинувшей список кандидатов не может превышать 300 000 000 сомов.

Формировать избирательные фонды могут те лица и организации, которые не подпадают под запреты, согласно части 3 статьи 41 конституционного Закона КР "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики""

В выборах, назначенных на 28 ноября, принимает участие 21 политическая партия.

Согласно сведениям, полученным из банковских учреждений через систему межведомственного электронного взаимодействия "Тундук" на специальные счета избирательных фондов политических партий на 3 ноября 2021 года поступило денежных средств на общую сумму 120 180 392 сома. На покрытие расходов, связанных с проведением избирательной кампании из средств избирательных фондов политических партий, было израсходовано 102 478 016 сомов. Данные отражены в таблице, приведенной ниже.

Источник: vb.kg