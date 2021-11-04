Помните главу «Ош-Тазалык», который экипировал пожилую сотрудницу? Он стал депутатом ЖК

В Жогорку Кенеше появился новый депутат Нурбеку Исмаилову.
Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.
ЦИК передала мандат Нурбеку Исмаилову, кандидату от партии Онугуу-Прогресс. Он пришел вместо Мейкинбека Абдалиева, который сдал мандат по собственному желанию.
Нурбек Исмаилов ранее возглавлял муниципальное предприятие «Тазалык-Ош». В сентябре общественность активно обсуждала фотографию, на которой Нурбек Исмаилов одевал жилетку предприятия на пожилую сотрудницу.
Источник: reporter.kg
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