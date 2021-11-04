Табылды Акеров: Президент требует прозрачности, но чиновники игнорируют

Бишкек, "Саясат. kg". Не было бы такой критики со стороны общественности.



— Господин Табылды, почему общественность активно обсуждала полет президента на саммит по изменению климата на частном самолете?

— Если бы аппарат президента отметил, что для Кыргызстана важно принять участие на саммите по изменению климата, а полет на частном самолете был вынужденной мерой, выложил бы название фирмы и стоимость услуги, то народ бы с пониманием ко всему отнесся. Не было бы такой критики со стороны общественности. Президент требует прозрачности, но чиновники игнорируют. Поэтому в народе возникли подозрительные мысли.

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org