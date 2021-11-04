«Нахожусь в больнице». Айнуру Алтыбаева рассказала, по какой причине отказалась от участия в выборах

Депутат Айнуру Алтыбаева рассказала порталу Super.kg о причинах, по которым отказалась от участия в парламентских выборах.

«Я болею, нахожусь в больнице. Сильно заболела гриппом. Есть объективные и субъективные причины отказа от участия в выборах. Назвать их не могу. Это мое личное решение. Впереди несколько проектов, буду над ними работать», — сказала Алтыбаева.

Алтыбаева подавала заявление на участие в выборах, позднее отозвала кандидатуру.

Источник: Super.kg, gezitter.org