Каныбек Осмоналиев, профессор: «Президент повторил позицию легендарного президента США Авраама Линкольна»

Бишкек, "Саясат. kg". Четко выполняет все нормы, указанные в Конституции. Повторил позицию легендарного президента США Авраама Линкольна.
— Господин Каныбек, стартовали выборы. Как вы думаете, где будет острая борьба – в одномандатных округах или между партиями?
— Президент Садыр Жапаров открыто говорит, что выступит гарантом проведения честных выборов. Мало того, он даже перестал обращать внимание на свою партию «Мекенчил». Дескать, если хотите – идите на выборы, но на тех же условиях, что и остальные. Заявил: «Не будет партии, которую поддерживает власть!» Это большая отвага! Что еще нужно сделать президенту? Четко выполняет все нормы, указанные в Конституции. Повторил позицию легендарного президента США Авраама Линкольна. Почему бы считающим себя сильными партиям и политическим объединениям не воспользоваться такой благоприятной обстановкой и не участвовать в выборах? Лучшие одержат победу! Пора прекращать предрекать что-то плохое. Пришло время, когда народ все взвесит и примет решение.
Источник: Sayasat.kg, gezitter.org
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