Калдарбек Койлубайтегин: Многие партии похожи друг на друга, как кролики, невозможно отдать предпочтение

Бишкек, "Саясат. kg". Все они переженились друг на друге, обнимались и целовались…

Предстоящие парламентские выборы можно назвать одномандатными. Такое мнение порталу «Саясат.kg» выразил акын, журналист Калдарбек Койлубайтегин.

— Как вы оцениваете предстоящие выборы?

— Предстоящие выборы можно упрощенно назвать одномандатными. Потому что слово партийное тут напоминает только обертку. Во-вторых, на этот раз партии сами того не зная окончательно дискредитировали такое понятие, как партии. Какая не запятнавшая себя партия у нас осталась? Все они переженились друг на друге, обнимались и целовались… Хотя речь и идет о партиях, голосовать придется за конкретного кандидата, поэтому это ничем не отличается от одномандатных округов. Разве что по сравнению с одномандатным округами тут попроще, течение не столь быстрое.

— Какой партии может улыбнуться удача?

— Сегодня невозможно отдать предпочтение той или иной партии, все похожи друг на друга, как кролики. Все те же старые лица в рядах этих партий, да и лозунги те же. Вряд ли партия «Бутун Кыргызстан» сотворит сенсацию, пытаясь запятнать президента. В любом случае, думаю, к успеху близки партии «Ата Журт Кыргызстан», «Улуттар биримдиги», «Ынтымак».

Источник: Sayasat.kg, gezitter.org