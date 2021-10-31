Каким политикам Аскар Акаев пообещал «устроить встречу с Путиным»?

Как всем вам известно, 2 августа бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев прилетел в Кыргызстан.
Сначала зашел в ГКНБ, давал показания по уголовному делу вокруг «Кумтора», затем ответил на вопросы журналистов.
После беседы с журналистами погостил в стране, как уважаемый человек, поблагодарил кыргызский народ и улетел.
К слову, после своего визита Аскар Акаев заручился доверием отдельных политиков. Это мы к тому, что желающие стать президентом политики просили у него организовать встречу с президентом РФ В. Путиным, накинув на Акаева калпак и халат, ожидая от него благосклонности.
И Акаев человек не простой, всем, кто просил у него организовать встречу с Путиным, он отвечал: «Ай, ты же мой братишка. Обязательно организую встречу с Путиным». Слышали, получив подарки, он только незаметно улыбался. Все интересное впереди.
Напомним, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев говорил о том, что бывший президент Аскар Акаев объявлен в розыск по коррупционному делу вокруг «Кумтора». «В рамках проделанной работы ГКНБ 2 августа 2021 года бывший президент Аскар Акаев был доставлен в Бишкек и передан межведомственной следственной группе», - сообщали из пресс-службы ГКНБ.
Аскар Акаев опроверг все обвинения, касающиеся «Кумтора».
Источник: Nazar News.kg, gezitter.org
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