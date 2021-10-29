Послом Монголии в Кыргызстане стал Ганхуяг Содном

28 октября министр иностранных дел, внешней торговли и инвестиций Руслан Казакбаев принял копии верительных грамот от посла Монголии в Кыргызстане Ганхуяга Соднома.
Об этом сообщает департамент информации МИД.
Казакбаев поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в почетной миссии.
Министр также поблагодарил монгольскую сторону за решение преобразовать генеральное консульство в посольство Монголии в КР, а также сообщил об открытии посольства Кыргызстана в этой стране в ближайшем будущем.
Помимо прочего, участники встречи обсудили возможность открытия прямых авиарейсов между столицами двух стран.
Кроме того, в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений Казакбаев предложил организовать двусторонние визиты на высшем и высоком уровнях, на уровне внешнеполитических ведомств, провести ряд культурных мероприятий.
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