Политолог: Садыр Жапаров серьезно взялся за создание условий для честных и справедливых выборов

Председатель фонда «Институт мира и развития Центральной Азии» Бакытбек Жумагулов поделился своей точкой зрения по поводу снятия с должности акима Лейлекского района и объявления выговора мэру Исфаны.

Напомним, чиновников наказали за лоббирование интересов партий, участвующих в выборах депутатов ЖК КР.

«Решение президента Садыра Жапарова говорит о том, что все его заявления, которые были сделаны на собрании с руководителями местных органов власти, уже в действии. Это очень важный сигнал обществу, еще более важный сигнал органам местного самоуправления, лидерам политических партий и кандидатам на должность депутата по одномандатным округам» - сказал эксперт.

По его словам, такие меры являются прецедентом в истории Кыргызстана и закладывают основы для организации и проведения честных и чистых парламентских выборов.

«В случае игнорирования со стороны местных органов власти поручений президента по недопущению лоббирования интересов кандидатов или политических партий не исключено, что со стороны правоохранительных органов будут возбуждаться уже уголовные дела и приниматься более жесткие меры в отношении нерадивых чиновников» - считает Жумагулов.

Аналитик подчеркнул, что глубинными позитивными последствиями таких мер может быть изменение общественного сознания. На ценностном уровне постепенно будет формироваться негативное отношение к применению административного ресурса и подкупа на тех или иных уровнях выборов, рассуждает эксперт.

В целом, по словам Бакытбека Жумагулова, все эти тенденции говорят о том, что президент Кыргызстана намерен серьезно взяться за обеспечение условий для организации справедливых выборов и что он на этом пути будет принимать жёсткие меры по реализации своих программных заявлений.





vesti.kg