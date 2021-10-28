Бакыт Бакетаев: Дружба Жапарова и Ташиева строится на разногласиях

Вместе с ним к власти пришел его друг и соратник Камчыбек Ташиев.

На днях наш пятый президент Садыр Жапаров вместо курултая отчитался перед журналистами всех СМИ, аккредитованных в Кыргызстане. На мой взгляд если добавить блогеров, у которых не менее 50 тысяч подписчиков, получиться хороший качественный курултай и не надо будет изобретать велосипед.

Хотя в странах, где принята Конституция подобно нашей, президенты собирают журналистов для того, чтобы прочитать им мораль, похвалить приближенных и пожурить отдаленных.

Думаю, наш президент все же решил соблюдать принципы свободы слова, наработанные за 30 лет драматических демократических преобразований нашего общества. Этим отчетом он приглашает народ вместе строить Пятую Кыргызскую Республику.

Вместе с ним к власти пришел его друг и соратник Камчыбек Ташиев. Анализируя его деятельность, можно сказать, что он в своей, мягко говоря, нелегкой миссии использует философский фундамент Аристотеля: "Платон мне друг, но истина дороже". Об этом можно говорить, судя по тому, кого он привлек к уголовной ответственности. Сейчас среди задержанных немало тех, с кем дружил, вместе был на тоях, работал в одном здании. К примеру, взять тех же Бабанова, Сариева, Жээнбекова, Пирматова, Узакбаева, Сарпашева и многих других арестантов.

В СМИ периодически появляются срочные сообщения и предположения, что между президентом и главой ГКНБ наметился разлад, дескать,они и вовсе поссорились. Однако, как я знаю, это такой принцип их дружбы, который строится на разногласиях, они и подружились -то на этой почве. Это вполне себе соответствует диалектике Гегеля. У нас есть пример многолетней политической и личной дружбы без разногласий - Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова. Когда между ними произошел первый раскол случилась катастрофа!

Я думаю не стоит удивляться фейкам о разногласиях между Жапаровым и Ташиевым. Напротив, если у них вдруг во всем будет единое мнение, то вот здесь может повториться катастрофа.

Автор: политолог Бакыт Бакетаев.



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