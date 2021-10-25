Мы не будем преследовать экс-президента Сооронбая Жээнбекова, — Садыр Жапаров

Мы не будем преследовать экс-президента Сооронбая Жээнбекова.
Об этом 23 октября заявил президент Садыр Жапаров, отвечая на вопросы на пресс-конференции в госрезиденции «Ала-Арча».
Он проинформировал, что Сооронбай Жээнбеков останется экс-президентом. «Мы должны прекратить преследование, гонение бывших президентов, поэтому я оставил ему этот статус. Он не совершал тяжких преступлений. Конечно, у него есть политическая ответственность, но мы должны остановить это», — сказал Жапаров.
Сооронбай Жээнбеков занимал должность президента с 2017 года. В октябре 2020-го после беспорядков из-за выборов он подал в отставку.
Источник: Баракелде, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!