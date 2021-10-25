Мы не будем преследовать экс-президента Сооронбая Жээнбекова, — Садыр Жапаров

Мы не будем преследовать экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

Об этом 23 октября заявил президент Садыр Жапаров, отвечая на вопросы на пресс-конференции в госрезиденции «Ала-Арча».

Он проинформировал, что Сооронбай Жээнбеков останется экс-президентом. «Мы должны прекратить преследование, гонение бывших президентов, поэтому я оставил ему этот статус. Он не совершал тяжких преступлений. Конечно, у него есть политическая ответственность, но мы должны остановить это», — сказал Жапаров.

Сооронбай Жээнбеков занимал должность президента с 2017 года. В октябре 2020-го после беспорядков из-за выборов он подал в отставку.

Источник: Баракелде, gezitter.org