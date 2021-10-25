«Местные власти не работают, поэтому все больше людей приезжают в город на пикет»

Хотя новый Основной закон возложил всю ответственность на президента, нельзя позволять местным властям работать расхлябано.
Такое мнение в эфире «Марала» выразил экс-депутат Эсенгул Исаков.
По его словам, последние указы президента издаются в соответствии с новым Основным законом и он разделяет критику главы государства в адрес местных властей.
«Я, например, в 1995-1999 годы работал главой сельской управы. Тогда мы ежегодно проходили через аттестацию. Мы знали даже количество пожилых и молодежи, беременных женщин в каждом селе. Была ответственность. Позднее создали Госагенство местного самоуправления, оно не работало. Поэтому на местах не решаются проблемы народа и все больше людей приезжают в город, устраивают пикет, чтобы зайти к президенту или премьеру», – сказал экс-депутат.
По его словам, на сегодняшний день у местных властей есть многочисленные рычаги, были приняты соответствующие законы. С 1 января 2015 года помимо полномочий предусмотрены и деньги. Но из-за отсутствия денег в бюджете закон не работает. Если Акылбек Жапаров сдержит слово и бюджет увеличится в 2-4 раза, то и местные власти начнут работать, считает экс-депутат.
Источник: Марал радиосу, gezitter.org
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