«Местные власти не работают, поэтому все больше людей приезжают в город на пикет»

Хотя новый Основной закон возложил всю ответственность на президента, нельзя позволять местным властям работать расхлябано.

Такое мнение в эфире «Марала» выразил экс-депутат Эсенгул Исаков.

По его словам, последние указы президента издаются в соответствии с новым Основным законом и он разделяет критику главы государства в адрес местных властей.

«Я, например, в 1995-1999 годы работал главой сельской управы. Тогда мы ежегодно проходили через аттестацию. Мы знали даже количество пожилых и молодежи, беременных женщин в каждом селе. Была ответственность. Позднее создали Госагенство местного самоуправления, оно не работало. Поэтому на местах не решаются проблемы народа и все больше людей приезжают в город, устраивают пикет, чтобы зайти к президенту или премьеру», – сказал экс-депутат.

По его словам, на сегодняшний день у местных властей есть многочисленные рычаги, были приняты соответствующие законы. С 1 января 2015 года помимо полномочий предусмотрены и деньги. Но из-за отсутствия денег в бюджете закон не работает. Если Акылбек Жапаров сдержит слово и бюджет увеличится в 2-4 раза, то и местные власти начнут работать, считает экс-депутат.

Источник: Марал радиосу, gezitter.org