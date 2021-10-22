Садыр Жапаров: Безопасность каждого государства начинается с охраны границ

Президент подчеркнул, что проведена инвентаризация техники Вооруженных сил Кыргызстана, вся техника, вышедшая из строя, будет обновлена весной следующего года.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 21 октября, принял участие в церемонии передачи боевой техники Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства поздравил военнослужащих Пограничной службы с получением техники и отметил важность улучшения материально-технической базы Вооруженных сил для обеспечения безопасности граждан, страны и охраны государственных границ.

"Если на границе будет спокойно, она будет под защитой, то и граждане смогут спокойно спать. Если граница ослаблена, а у пограничников нет необходимого материально-технического обеспечения, то нельзя говорить о стабильности в стране. Безопасность и стабильность каждого государства начинается с охраны границ", - сказал Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что проведена инвентаризация техники Вооруженных сил Кыргызстана, вся техника, вышедшая из строя, будет обновлена весной следующего года.

"Это не подготовка к конфликту, а подготовка к тому, чтобы сохранить безопасность нашей страны. Мы никогда за 30 лет ни разу не начинали конфликт с кем-либо, не захватывали чужие территории с оружием в руках. И впредь такого не будет. Но если будут попытки захватить наши территории, то ответ будет жестким", - заявил Садыр Жапаров, добавив, что улучшается материально-техничес? ?ое обеспечение не только Пограничной службы, но и Министерства обороны КР и Министерства внутренних дел КР.

Глава государства выразил благодарность военнослужащим Кыргызстана за службу, несмотря на сложности в течение последних 30 лет.

Президент Садыр Жапаров добавил, что в следующем году планируется повышение заработной платы пограничников.

"Государство обязуется обеспечить военнослужащих достойной оплатой труда. Ваша задача – обеспечить безопасность и спокойствие наших граждан", - заключил Садыр Жапаров.





URL: https://www.vb.kg/408247