Калдарбек Койлубайтегин, журналист: «Образовалось «галдирбайство», партию открывают все, кому удалось собрать 10 человек»

К.Койлубайтегин: В народе говорят, что все дурное началось с партий.



— Господин Калдарбек, многовато партий идут на выборы. Они все еще хотят прибрать к рукам власть?

— Если бы, у нас маловато партий, чьи названия соответствуют содержанию. Все это «галдирбайство» возникло из-за того, что у нас регистрируют партии те, кому удалось собрать 10 человек. Под партией можно понимать родственников, соседей, знакомых… Потому что партия существует только на бумаге, ради выборов. В других случаях они и не знают, что это и с чем ее едят. Другими словами, не имеют представления о партийной структуре, о классическом определении партий. Да и не поймут наверное. В народе говорят, что все дурное началось с партий. Это ошибочное мнение или верное – покажет время.

Что касается многочисленности партий, участвующих в выборах, то мы будем наблюдать не за схваткой партией, а с отчаянными попытками любыми способами добиться победы в выборах. Потому что большинство партий схожи друг с другом, у них отличаются лишь названия. Так как программы и идеи были списаны, перед выборами часто наблюдаем за слияниями и расколами. Поэтому, если одна партия опростоволосится, можно будет купить другую партию из 200 зарегистрированных и идти на выборы под новыми знаменами. О каких идеях тут может идти речь… Создается ощущение, что партии подняли слишком много пыли и мы ничего не видим.

— Какие политики идут на выборы?

— Конечно, те, кто верит в свои силы, в свой авторитет, в свой кошелек, не хотят быть зависимыми от партии, самовыдвигаются, но при этом их ждут определенные риски. Потому что в одном округе готовы обнажить мечи 3-4 человека, которые считают себя достойным. Что касается тех, кто завернулся в обертку партий, то многие из них уже запятнали свое имя. Значит, уже лишились поддержки в своем округе. Есть фавориты, посредственные и бестолковые. Что тут поделаешь, это выборы по-кыргызски…

Источник: газета «Майдан.kg» №35 от 20.10.2021 / стр. 7, gezitter.org