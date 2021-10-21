Эдиль Байсалов об Улукбеке Марипове: «Его правительство потратило много времени на принятие решений. Президент требует оперативности»

«Правительство во главе с Улукбеком Мариповым потратило много времени на принятие решений, это не дало результаты, которые ждал президент».

Такое мнение в интервью телеканалу «Ала-Тоо 24» выразил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

«Мне бы хотелось сказать пару слов о бывшем главе правительства Улукбеке Асамединовиче. Многие люди поддержали, когда он пришел на должность, был правильным кандидатом. Должен был проработать пять лет, печально, что так вышло. Правительство Марипова не справилось с ожиданиями Садыра Жапарова. Жапарову не нравится, когда правительство долго думает и неспешно принимает решения, ему нужен высокий темп, быстрое принятие решений и скачок в развитии. Если мы совершим такой скачок, то немного выберемся из грязи, в которой погрязли, будем удерживать темп и немного приблизимся к уровню развития соседних стран.

Правительство Марипова потратило много времени на принятие решений. Он пришел со Счетной палаты, возможно, нужно было время на то, чтобы освоиться. В общем глава правительства не дал результатов, которые от него ожидали», — сказал Байсалов, рассказав, в каких обстоятельствах будет работать новый кабмин.

«Новый состав кабмина будет принимать решения быстро, в течение нескольких дней. Полно постановлений, которые не утверждались годами. Мы будем принимать решения и предупрежу, что некоторые из них могут быть неправильными. Этого не нужно бояться, нужно действовать быстро, вместо того чтобы бездействовать. Я бы хотел, чтобы общественность нам дала 3-6 месяцев на первые результаты.

Раньше аппарат президента и аппарат правительства дублировали друг друга. Многие не знали, в какой аппарат нужно обратиться. Сейчас председателя кабмина одновременно возглавит администрацию президента. Это новый метод, подход. Раньше над премьер-министром стояли еще человек 15, сейчас все иначе, созданы условия для расширения его полномочий в десять раз.

У нас мало времени на выполнение поставленных задач, поэтому председателю придется довериться всем членам кабмина, быстро принимать решения для выполнения стратегии», — сказал Байсалов.

Источник: Super.kg, gezitter.org