Сонунбубу Кадыров, акын, журналист: «Так и не смогла понять. Возможно есть силы, стремящиеся помешать росту и развитию страны»

С.Кадырова: Экономическое положение, если упростить это словосочетание – это улучшение условий жизни народа, создать условия для их пропитания.



— Госпожа Сонунбубу, президент приступил к проведению честных выборов и среди общественности усилилось убеждение в том, что выборы действительно будут честными. На этот раз не будет правонарушений?

— Люди идут на выборы, будучи уверенными, что все будет как раньше. Взятки давали даже в строгую Советскую эпоху. Люди всегда найдут лазейку. Есть некие опасения в связи с тем, что на этих выборах страну разделили на округи. Состоятельные люди спокойно могут подкупить своих избирателей. Было бы хорошо, если бы депутатами становились те, за кого голосует народ по всей стране. Оставили и партийную систему. Кандидаты сами решают – выступать из одного округа или по всей стране.

— Очевидно, что все кандидаты на этих выборах будут критиковать экономическое положение страны. Кабмин ссылается на международные тенденции и оправдывается. Если бы вы были на месте ушедшего Улукбека Марипова, то как бы оправдывались?

— Экономическое положение, если упростить это словосочетание – это улучшение условий жизни народа, создать условия для их пропитания. Наш народ хорошо поддается управлению и склонен к росту-развитию. Потому что немногочисленный. Мы у истоков воды. Меня удивляет, что они не могут справиться с такой простой задачей. А может есть специальные силы, противодействующие развитию страны. До сих пор оправдываются, ссылаясь на международную тенденцию. Если бы я была на месте Марипова, то объявила конкурс, отобрала бы профессионалов, способных добиться процветания страны, пополняла бы казну страны. Трудилась бы с такими людьми неустанно. За год страна бы изменилась до неузнаваемости. Ситуация сейчас как на ладони. Есть попытки, но нет результата.

— Как вы оцениваете политиков, идущих по партийным спискам?

— Я с самого начала не поддерживаю, когда депутаты связаны с каким-то регионом. Депутаты должны служить всему Кыргызскому государству. А одномандатные округа ограничивают это, не так ли? Не верится в то, что люди не могут найти поддержку на своей малой родине. Если бы все эти вопросы доверили мне, я бы упростила выбор народа, приняла бы закон, по которому в Жогорку Кенеш можно попасть без траты денег. Тогда на выборах участвовали бы настоящие профессионалы. Сейчас же в силе правила, по которому простому люду велят не высовываться на выборах.

Источник: газета «Майдан.kg» №35 от 20.10.2021 / стр. 5, gezitter.org