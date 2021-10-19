Байсалов: В Кыргызстане не было реальной парламентской демократии

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов заявил, что в Кыргызстане не было парламентской демократии.

Такое мнение он выразил 17 октября в интервью телеканалу «Ала-Тоо 24»:

«До этого у нас был один большой президент и еще 120 дополнительных президентов. Они разделили страну на несколько частей. Правительство исполняло пожелания 120 депутатов парламента и лидеров пяти фракций, принимали только их кадры, не могло полноценно работать. Министерские кресла были распределены между депутатами. Избранный зимой текущего года президент Садыр Жапаров повернул русло государственного управления в сторону президентского, чтобы остановить все то, что я перечислил. Говорили, что до этого в Кыргызстане была парламентская демократия, но на деле этого не было».

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org