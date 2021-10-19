Стыдно, если партия «Альянс» гордится подозревавшимся в коррупции Эмилем Жамгырчиевым!

В их рядах есть бывший заместитель главы Финпола Эмиль Жамгырчиев.
Могли бы спуститься на землю «альянсовцы», которые считают себя чистой партией. В их рядах есть бывший заместитель главы Финпола Эмиль Жамгырчиев. Почему они отмалчиваются о том, как этот молодец мучил народ, обвинялся в коррупции и в мздоимстве, отсидел за решеткой и «отрыгнул»? Разве можно рваться на должность народного избранника, оступившись о тяжкие преступления? Нет, народ рассудителен и такая авантюра не пройдет! По правде говоря, партия «Альянс» чувствует, что не пройдет как прошлогодний «Бир Бол», пытается поднять шумиху и нарушить стабильность, поддерживая внешние связи? Увидим. Народ решит их судьбу. Не время суетиться.
Источник: газета «Азия news» №40 от 14.10.2021 / стр. 2, gezitter.org/
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