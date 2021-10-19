Эгембердиев о словах Акылбека Жапарова: Для этого нужна политическая воля

Но для этого нужна в первую очередь политическая воля
Шералы Эгембердиев, профессор департамента гуманитарных и фундаментальных дисциплин университета "Адам" прокомментировал для VB.KG объединение аппаратов Президента и Правительства.
- Что касается слияния администраций Президента и Правительства, то исполнительную власть теперь по новой Конституции возглавляет Президент, и слияние оправдано. Тем более государству сейчас подконтрольна лишь небольшая часть хозсубъектов, а большинство в частных руках, - объяснил профессор Эгембердиев.
Он прокомментировал и слова Акылбека Жапарова, нового главы правительства - руководителя администрации президента, о планах по полному пересмотру структуры и работы органа, контролирующего исполнение решений лидера республики Садыра Жапарова:
- Вместе с тем сказанные слова Акылбека Жапарова не должны оставаться словами, а должны выполнятся. При этом все-таки для будущего страны должны реанимироваться простаивающие предприятия, что было бы хорошим толчком для развития республики. Но для этого нужна в первую очередь политическая воля, - подчеркивает профессор Эгембердиев.
Он считает важным заявление Акылбека Жапарова о том, что впереди большие перемены, которые ориентированы на интеграцию нового подхода в государственном управлении на всех уровнях власти. Стоит задача обеспечить четкий контроль исполнения решений главы государства, при этом большая ответственность будет возложена на профильные министерства. Ни один документ не должен застревать в Администрации Президента. Необходимо решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, реализация которых предусматривает новый подход к государственному управлению на всех уровнях власти, начиная от айыл окмоту и заканчивая высшим руководством республики.
Важно и заявление Акылбека Жапарова о том, что пришло время отказаться от громоздкой и малоэффективной системы принятия решений и образовать мобильную и работоспособную Администрацию Президента из высокообразованных специалистов, готовых эффективно справляться с самыми ответственными задачами.
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