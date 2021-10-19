Чынаалы Кожоев: «Если бы Садыр Жапаров не стал президентом, то в эпоху глобализации Кыргызстан остался бы позади цивилизации!»

Я с 2005 года знаком с Чынаалы Кожоевым, который несмотря на свои 90 лет, ходит быстро и всегда пребывает в бодром настроении.

Проживающего в деревне Отуз-Адыр Кара-Суйского района аксакала я случайно встретил на Международном этнофольклорном фестивале на древней земле Озгона, побеседовал с ним накоротке.

— Чынаалы аба, насколько я знаю, вы очень активно участвуете во всех революциях в Кыргызской Республике с 24 марта 2005 года. Почему?

— Алишер сынок, я всю жизнь плодотворно работал водителем, всегда находился только среди народа. Вместе со своим народом пережил и холод, и зной. Таким образом, и я оббился-обтерся. В конце концов вот так окончательно созрел. И на старости твердо склонился лишь к одной постоянной позиции.

Ну, скажу свою правду. Плоды двух народных революций – 24 марта 2005 года и 7 апреля 2010 года – мы дали украсть среди бела дня. А следующий наш глава государства Алмазбек Атамбаев еще хлеще перегнул палку! И он на глазах разрушил нашу мечту.

— Кстати, в последнее время, по нашим наблюдениям, вы примыкаете к сегодняшнему президенту Садыру Жапарову. Возможно, вы тоже что-то знаете?

— Всё известно. Садыр Жапаров был без вины посажен, в тюрьме закалился крепче, чем сталь. Поднялся на статус безошибочного отделения белого от черного. Поэтому в революции октября 2020 года наш простой народ целиком его поддержал. Говоря иначе, мы только сейчас получили истинного президента.

— К слову, лишь бы и в этот раз светлая мечта народа по привычке не была разбита?!

— Самое главное, при отборе главы государства в этот раз наш народ не ошибся! Если бы Садыр Жапаров не стал президентом, то в эпоху глобализации Кыргызстан остался бы позади цивилизации.

Видите? Президент Садыр Жапаров сгодился и успел в кратчайший период убрать очень серьезные недостатки в нашей внутренней и внешней политике. А без этого, еще раз повторюсь, в сегодняшние времена глобализации Кыргызстан остался бы только позади цивилизации, Алишер сынок!

Источник: газета «Жаны ордо» №30 от 15.10.2021/стр.6, gezitter.org