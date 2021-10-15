Акылбек Жапаров: По природе не бывает идеальной власти

В качестве примера тому, что все меняется, он перечислил перемены в экономике, во всех сферах политики, реальную борьбу с коррупцией.
«Что изменилось и что изменится?» — спрашиваете вы. Мой ответ: мы все изменились, время изменилось, сменилась эпоха. Ровно год назад был поворотный момент, была третья революция за 30 лет независимости. Эти события повлияли на судьбу каждого из нас. Мы можем по-разному толковать причины тех волнений, но придет время и история даст свою оценку. Есть важный факт: после тех революций мы не потеряли свою государственность. На каждой революции кыргызский народ показал способность преодолевать испытания, стремление к свободе. Такое мнение выразил председатель кабмина Акылбек Жапаров на заседании Жогорку Кенеша.
В качестве примера тому, что все меняется, он перечислил перемены в экономике, во всех сферах политики, реальную борьбу с коррупцией.
Кроме того, по его мнению, в природе не бывает идеальной власти, такой власти не было и в помине. В то же время общественность слишком политизировалась.
Источник: Марал радиосу, gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!